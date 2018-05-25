أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الخميس عن ارتقاء شهيدين من مصابي مسيرات العودة الكبرى.

وذكرت الوزارة أن الشاب أحمد علي مصطفى قطوش (23 عاماً) استشهد متأثراً بجراح أصيب بها قبل أيام شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي ذات السياق، استشهد الشاب مهند بكر أبو طاحون (21 عاما) متأثرا بإصابته بطلق ناري في الرأس على الحدود الشرقية لقطاع غزة خلال مسيرات العودة الكبرى.

وأفادت وزارة الصحة أن الشاب أبو طاحون جرى تحويله من غزة إلى المستشفى الأهلي في الخليل مساء أمس الاربعاء لتلقي العلاج، إلى أن أعلن عن استشهاده.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء مسيرات العودة في الثلاثين من آذار الماضي في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 120، بينهم 14 طفلا.

المصدر: فلسطين اليوم