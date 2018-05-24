يلغي دويتشه بنك أكثر من سبعة آلاف وظيفة لخفض التكاليف واستعادة الربحية بينما يحافظ على حضوره العالمي في الوقت الذي يسعى فيه رئيسه التنفيذي الجديد إلى طمأنة المستثمرين والعملاء.

وقال أكبر بنوك ألمانيا إن عدد موظفيه على مستوى العالم سينخفض إلى أقل من 90 ألفا من 97 ألفا مع خفض بنسبة 25 بالمئة لأعداد العاملين بمبيعات وتداول الأسهم في نيويورك ولندن بشكل أساسي حيث يخسر البنك موقعه لصالح منافسين أمريكيين.

ولم يفصح دويتشه بنك عن رقم محدد لكن مصدرا مطلعا قال لرويترز قبيل الاجتماع العام السنوي للبنك يوم الخميس إن الهدف هو إلغاء عشرة آلاف وظيفة.

وقال كريستيان سوينج، الذي أصبح رئيسا تنفيذيا للبنك في تعديل مفاجئ للإدارة الشهر الماضي، إن دويتشه ملتزم بحضوره العالمي، موضحا تفاصيل خطته الهادفة إلى تقليص وحدة بنك الاستثمار وإعادة التركيز على أوروبا والسوق الألمانية بعد تكبد خسائر لثلاث سنوات متتالية.

المصدر: رويترز