أكد عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب علي عسيران، في بيان، أن “انتخاب دولة الرئيس نبيه بري رئيسا للمجلس النيابي مجددا يعيد الثقة للبنان واللبنانيين كما ويعيد ثقة العالم بلبنان وخصوصا أن مجلس النواب هو المكان الوحيد للتداول بالامور التي تهم لبنان والشعب اللبناني لايجاد الحلول الممكنة لكل المشكلات اللبنانية”.

ولفت عسيران الى أن “عمل الرئيس بري طيلة فترة وجوده في رئاسة المجلس انما كان جسر تواصل وحوار بين كل الفرقاء اللبنانيين والتزم النهج الوطني الجامع مع الجميع وعمل على التحاور مع الجميع لانقاذ لبنان وهو نهج أحوج ما نكون اليه في هذه الفترة من تاريخ الوطن والمنطقة”.

وقال: “إنه أمام الحكومة الجديدة 3 مهام جديدة أولها تعزيز الادارة العامة مع الرقابة اللازمة على المؤسسات، ومنع الانفلات بالدين العام، وإعادة اللحمة بين اللبنانيين ووضع حد لهذا النزف المستمر نتيجة الانتخابات النيابية وهي قرارات مهمة وصعبة”.

ولمناسبة عيد التحرير، هنأ عسيران “اللبنانيين والجنوبيين خصوصا ولذوي شهداء المقاومة والجيش”، مشيرا الى أن “لبنان تحمل وزر الاحتلال الاسرائيلي ومازال وقاوم لتحرير أرضه وهو يتابع مسيرة المقاومة لاستكمال تحرير الاجزاء المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لحماية الارض وصون التحرير”.

وختم: “علينا تشكيل حكومة متمثلة بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة لتكون فاعلة وتحمي أرضها وحدودها البرية والبحرية والسيادة من أي اعتداء اسرائيلي، بحاجة لحكومة تواجه التحديات الامنية والسياسية والاقتصادية والمالية وتعمل على جمع اللبنانيين وتوحيد كلمتهم ليبقى لبنان موحدا بقوة جيشه وشعبه ومقاومته”.

المصدر: الوكالة الوطنية