أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة رسمية للصين في 8 – 10 حزيران/يونيو المقبل، حيث سيشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

وأكد أوشاكوف أنه قبل التوجه إلى الصين سيلتقي الرئيس بوتين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في 24 و25 مايو نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان، مشيرا إلى أن هذا اللقاء سيكون مفيدا نظرا للتحضير لزيارة بوتين إلى الصين.

وأوضح أن بوتين سيبحث مع وانغ تشي شان مسائل التعاون الاقتصادي بين روسيا والصين، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين ازداد في عام 2017 بنسبة 31.5 بالمئة ليصل إلى 87 مليار دولار، وفي فترة يناير – مارس من العام الجاري بنسبة 30.8 بالمئة، وتجاوز الـ 24 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المذكورة.

المصدر: وكالات