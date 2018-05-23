ذكرت مصادر دبلوماسية في فرنسا، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، ألغى زيارته المرتقبة إلى الكيان الإسرائيلي.

وأوضحت المصادر، في حديث لوكالتي “فرنس برس” و”رويترز”، أنه كان من المقرر أن يزور فيليب الكيان الإسرائيلي في نهاية أيار/مايو الجاري ومطلع حزيران/يونيو القادم، مشيرة إلى أن إلغاء الزيارة يأتي نظرا لأمور متعلقة بالسياسة الداخلية حيث يتعين التعامل معها خلال الأيام المقبلة.

بدورها، لفتت صحيفة “Le Figaro” الفرنسية إلى أن “هذا القرار غير مرتبط رسميا بالأحداث التي حصلت على خلفية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس”.

وبينت الصحيفة أن رئيس الوزراء الفرنسي سيتوجه إلى الكيان الإسرائيلي لكن موعد زيارته المؤجلة لم يتم تحديده بعد.

وأدانت فرنسا، في وقت سابق، قرار رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بنقل السفارة الأمريكية في الكيان الإسرائيلي إلى القدس من تل أبيب، وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، إن باريس تعتبر هذه الخطوة انتهاكا للقانون الدولي.

المصدر: وكالات