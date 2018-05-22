اطلقت غواصة نووية روسية بنجاح الثلاثاء اربعة صواريخ بالستية عابرة للقارات من البحر الابيض على الساحل الشمالي الغربي لروسيا، بحسب ما افاد الجيش في بيان نقلته وكالات الانباء المحلية.

واطلقت الغواصة “يوري دولغوروكي” الصواريخ من تحت الماء في البحر الابيض لتصيب هدفا تجريبيا عسكريا على شبه جزيرة كامتشاتكا في اقصى الشرق، بحسب ما نقلت وكالة تاس الرسمية للانباء عن اسطول البحرية الشمالي.

وقالت البحرية ان هذه اول مرة يتم فيها اطلاق هذا العدد من الصواريخ من هذا النوع من الغواصات.

تزن غواصة “يوري دولغوروكي” 14720 طنا وهي من فئة الجيل الرابع من الغواصات الاستراتيجية، وصممت لحمل صواريخ بولافا العابرة للقارات القادرة على حمل رؤوس نووية، وتم اختبار الغواصة للمرة الاولى في البحر عام 2009.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية