أكد الرئيس البرازيلي ميشال تامر أنه يترشح لولاية رئاسية جديدة في انتخابات الرئاسة المقبلة المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل.

وأعرب الرئيس البرازيلي خلال مؤتمر لحزب الحركة الديمقراطية البرازيلية الذي يتمتع بأغلبية المقاعد في البرلمان، عن تأييده لوزير المالية السابق أنريكي ميريليس، مشيرا إلى أنه “سيعتز” في حال انتخاب ميريليس رئيسا للبلاد.

ويعتبر ميريليس (72 عاما) عضوا في حزب الحركة الديمقراطية، الذي كان يقوده تامر قبل توليه منصب الرئاسة في عام 2016. وقبل عدة أسابيع استقال ميريليس من منصب وزير المالية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية.

وتشير استطلاعات الرأي العام إلى أن تامر يتمتع بمستوى شعبية منخفض جدا، حيث لا تزيد نسبة مؤيدي حكومته على 7 بالمئة من المواطنين فقط.

المصدر: وكالات