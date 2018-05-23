قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن القمة المزمعة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد لا تعقد في 12 يونيو كما تم تحديده سابقا.

وأوضح ترامب خلال لقائه الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، أن الترتيبات الخاصة بالقمة في سنغافورة تمضى قدما، مضيفا أنها قد تعقد في وقت لاحق عن الموعد المقترح.

وصرح ترامب للصحافيين أثناء استقباله الرئيس الكوري الجنوبي في البيت الأبيض “إذا لم تعقد.. فربما تعقد في وقت لاحق”.

وأضاف أنه سيتم اتخاذ قرار قريبا بشأن أي تغييرات في التاريخ المقترح، لكنه رفض ذكر شروطه للمضي قدما.

إلى ذلك أفاد الرئيس الأمريكي بأنه يعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي على استعداد للتخلي عن الأسلحة النووية، وسط مخاوف بشأن التراجع الظاهر لكوريا الشمالية، حيث صرح “أعتقد أنه جاد.. أعتقد أنه جدي للغاية”.

وتابع قائلا عن كيم “إذا كانت الصفقة ناجحة.. سيكون سعيدا للغاية.. سيكون سعيدا جدا”.

المصدر: وكالات