قالت صحيفة “جيرزاليم بوست” الصهيونية في تقرير لها الثلاثاء إن قيادة الجبهة الداخلية في جيش العدو الإسرائيلي ذكرت أمس الاثنين أن هناك أكثر من 150 ألف منزل في كيان العدو يقع على بعد 100 كم من الحدود الشمالية غير محمي في حالة الهجمات.

وأضافت الصحيفة أن رئيس اللجنة المالية في الكنيست موشيه غفني دعا وزارة المالية إلى وضع ميزانية فورية لتحديث نظام صاروخي في الشمال، حيث تصل تكلفة المشروع إلى حوالي 5-6 مليار شيكل، وقال ممثل وزارة المالية إن 150 مليون شيكل فقط مخصصة لهذا الموضوع هذا العام.

وقال غافني “إننا نعتبرها مشكلة خطيرة لأن الحكومة الإسرائيلية ليست مستعدة لظاهرة نعيشها جميعا، عندما يكون هناك نزاع في الجنوب نشغل جميع الأنظمة، لكن إذا لم يحدث ذلك ستكون هناك أضرار أكبر بكثير ولن نستسلم، يجب تنفيذ هذا في الشمال أيضا”، وأضاف “نصلي أن لن يحدث هذا، لكننا نعرف أن الشمال قد يتعرض للهجوم”.

المصدر: فلسطين اليوم