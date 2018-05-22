نجت طائرة مدنية سعودية على متنها 151 شخصا من حادث مميت بعدما تمكن قائدها من الهبوط بها بسلام في مطار في جدة، على رغم عدم نزول إطاراتها الأمامية، في حادثة تسببت باصابة 53 راكبا.

وأظهرت تسجيلات مصورة بثتها القنوات الحكومية السعودية الطائرة وهي تلامس المدرج بالجزء السفلي من مقدمها، ما تسبب باندلاع نيران للحظات قبل أن يسيطر قائد الطائرة عليها وينجح في توقيفها تماما.

وقال “مكتب تحقيقات الطيران”، الجهة الحكومية المخولة التحقيق في حوادث الطيران في المملكة، ان الطائرة مستأجرة من “الخطوط الجوية العربية السعودية”، وهي من طراز “ايرباص ايه 330”.

وكانت الطائرة في رحلة مساء أمس من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، إلى مطار دكا في بنغلادش، وعلى متنها 141 راكبا وطاقم الطائرة المكون من 10 أفراد.

وأثناء الرحلة، تعرضت لخلل فني في منظومة الهيدروليك مما استدعى، بحسب مكتب التحقيقات، تغيير مسارها والتوجه بها الى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة “حيث هبطت من دون نزول العجلات الأمامية وتوقفت في نهاية المدرج”.

وتم اخلاء الركاب من طريق مزالق الطوارئ. وتعرض 52 راكبا لإصابات طفيفة، بينما تعرضت راكبة لكسور أثناء عملية الإخلاء، بحسب وكالة الانباء السعودية الرسمية التي أعلنت أيضا فتح تحقيق في الحادثة.

المصدر: وكالات