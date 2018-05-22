أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله النظر بملفات تتعلق بجرائم ارهابية الى مواعيد لاحقة، ما بين شهري تموز وتشرين الأول المقبلين.

وكانت هيئة المحكمة أصدرت حكما قضى بسجن هيثم محمد خالد المعروف بهيثم زهرمان مدة خمس سنوات وإلزامه تقديم بندقية وتجريده من حقوقه المدنية، لإنشائه مجموعة من العناصر الارهابية المسلحة التابعة لتنظيم “داعش” ومحاولته الالتحاق بالتنظيم وتحريض الشبان على الانتماء الى داعش في الرقة وإيواء مطلوبين.

وقضت المحكمة بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة ست سنوات بحق عدنان أحمد كدالم الملقب بأبو حمزة الشامي (سوري الجنسية) وإلزامه تقديم بندقية وتجريده من الحقوق المدنية لانتمائه الى “داعش” والتخطيط لعمليات انتحارية ضد الجيش اللبناني وأمن الدولة، فيما كفت المحكمة التعقبات عن شقيقه عبد القادر أحمد كدالم لعدم توافر عناصر الجرم.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام