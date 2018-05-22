أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن “الاتفاق الايراني مازال يعمل، والأهم حالياً موقف طهران حيال مطالب واشنطن”. وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول تقييم الكرملين لبنود واشنطن، “السؤال هو كيفية تقيم طهران لهذه النقاط الـ12. أنتم تعلمون أن الكرملين وطهران والدول الأوروبية أكدوا التزامهم بخطة العمل الشاملة المشتركة. وأكدوا عزمهم على الاستمرار في الحفاظ على هذا الالتزام”. واضاف ان “في الواقع الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي خرجت منه [الاتفاق]، لذا ، من المهم أن نسأل كيف تنظر الى ذلك طهران ، حيث أن الاتفاق لا يزال قائماً”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية