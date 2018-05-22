أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه سيتوجه إلى واشنطن للقاء نظيره الأمريكي مايك بومبيو وبحث الموقف الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني.

وقال ماس للصحفيين على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في عاصمة الأرجنتين، ردا على طلب التعليق على موضوع الصفقة النووية مع إيران “سأتوجه من هنا إلى واشنطن لعقد لقاء مع الوزير بومبيو، وسأستفيد من هذا اللقاء لبحث هذا الموضوع”.

وأضاف “نعتقد بأنه من دون هذا الاتفاق قد نواجه خطر إعادة إطلاق إيران برنامجها النووي”.

ويأتي ذلك بعد أن توعد بومبيو بفرض أشد العقوبات على إيران، مطالبا الجمهورية الإسلامية بتنفيذ عدد من الشروط، تخص برنامجها الصاروخي وسياساتها في المنطقة.

وكانت ألمانيا والأعضاء الأوروبيون الآخرون في السداسية الدولية قد أكدوا أكثر من مرة سعيهم للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.

المصدر: وكالة رويترز