ترأس وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل الاثنين بالجزائر العاصمة اجتماعا وزاريا ثلاثيا حول ليبيا ضم مصر وتونس بمشاركة وزيري الخارجية المصري سامح شكري والتونسي خميس الجهيناوي.

وأوضحت الخارجية الجزائرية في بيان الأحد، ونشرته صحيفة “الخبر”، أن الاجتماع الجديد يندرج في إطار التشاور المستمر بين البلدان الثلاثة حول الوضع السائد في ليبيا.

وسيستعرض الوزراء التطورات الأخيرة الجارية في ليبيا لاسيما على المستويين السياسي والأمني.

كما سيبحثون سبل تعميق جهود بلدانهم من أجل المساهمة في تسريع مسار تسوية الأزمة في إطار مرافقة الليبيين عن طريق الحوار والمصالحة، بحسب البيان ذاته.

المصدر: وكالات