اعلن متحدث باسم وزارة الحرب الاميركية الاثنين ان الوزارة تدرس اتخاذ “اجراءات جديدة” بمواجهة “نفوذ ايران في الشرق الاوسط”، بعد اعلان وزير الخارجية مايك بومبيو الاستراتيجية الاميركية حيال طهران.

وقال الكولونيل روب مانينغ خلال مؤتمر صحافي “نحن بصدد اجراء تقييم حول ما إذا كنا سنكثف إجراءاتنا الحالية او اننا سنتخذ تدابير جديدة”. وتابع ان “ايران لا تزال قوة مزعزعة للاستقرار في المنطقة وسنبذل كل ما في وسعنا لمنع ذلك”. ورفض المتحدث كشف الخطوات التي يمكن للبنتاغون اتخاذها.

وهددت واشنطن ايران الاثنين بـ “أقوى عقوبات في التاريخ” إذا لم تلتزم شروطها الصارمة للتوصل إلى “اتفاق جديد” اوسع بكثير بعد الانسحاب الاميركي من اتفاق حول النووي الايراني.

واعلن المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية أن بلاده ستمارس “ضغوطا مالية غير مسبوقة على النظام الايراني” مع “اقوى العقوبات في التاريخ”، مؤكدا ان ذلك “مجرد بداية فقط”. كما وعد “بملاحقة عملاء ايران ورديفهم حزب الله حول العالم لسحقهم”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية