رحب المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي بنتائج الانتخابات الفنزويلية. ودعا “الأطراف الأجنبية إلى احترام نتيجة التصويت وإرادة الشعب الفنزويلي”.

وعبر قاسمي في حديث له الاثنين “عن تهانيه لاعادة انتخاب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو”، واعتبر ان “الانتخابات ونتائجها على الرغم من الضغوط الداخلية والتهديدات الخارجية وفرض العقوبات هي نجاح ومكسب عظيم للديمقراطية في فنزويلا والحكومة والشعب”.

وأضاف قاسمي أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأمل في أن تحترم الأطراف الأجنبية صوت الشعب الفنزويلي على ضوء نتائج الانتخابات ودعم إقامة الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية في هذا البلد”.

وقال قاسمي إن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد من جديد تضامنها العميق مع حكومة وشعب فنزويلا وتعرب عن استعدادها الكامل لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية”.

المصدر: وكالة مهر