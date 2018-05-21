ازداد الفائض في الميزان التجاري الياباني الإجمالي بنسبة 31% في نيسان/أبريل مع انتعاش الصادرات بعد شهرين من التباطؤ، وسجل ارتفاعا خصوصا تجاه الولايات المتحدة وسط توتر مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول التجارة، بحسب أرقام أعلنتها طوكيو الاثنين.

وبلغ الفائض الشهر الماضي 625.98 مليار ين (5.02 مليار يورو) مقابل 478.25 مليار ين قبل عام. وفق الإحصاءات الصادرة عن وزارة المالية، وهذا الرقم أعلى بكثير من توقعات المحللين التي جمعتها وكالة بلومبرغ نيوز وكانت تترقب فائضا بمقدار 440 مليار ين.

وازداد الفائض التجاري تجاه الولايات المتحدة بنسبة 4.7% ليبلغ 615.7 مليار ين، في وقت يندد ترامب باستمرار بالممارسات التجارية اليابانية التي يصفها بأنها غير نزيهة.

وستكون المسالة موضع محادثات ثنائية تجري في منتصف حزيران/يونيو بين ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيجي.

ولم تستثن واشنطن اليابان من الرسوم الجمركية التي أقرتها على واردات الصلب والألمنيوم وأبلغت طوكيو منظمة التجارة العالمية الجمعة بأنها تحتفظ بالحق في اتخاد تدابير مقابلة.

وارتفعت الصادرات اليابانية بصورة إجمالية بنسبة 7.8% في نيسان/أبريل لتصل إلى6822.29 مليار ين، بعد ارتفاع بنسبة 1.8% في شباط/فبرايرو2.1% في آذار/مارس. ما يعزز القوة الاقتصادية الثالثة في العالم التي يقوم نموها بصورة رئيسية على تجارتها الخارجية.

أما الواردات، فازدادت بنسبة 5.9% للفترة ذاتها مسجلة 6196.3 مليار ين.

وتامل حكومة شينزو آبي في تحقيق انتعاش بعد تراجع إجمالي الناتج الداخلي بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس لأول مرة خلال تسعة فصول.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية