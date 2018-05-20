اكد مستشار قائد الثورة الاسلامية الايرانية لشؤون الدولية علي اكبر ولايتي، اليوم الاحد، ان تصريحات الاوروبيين بشأن الاتفاق النووي تصريحات متناقضة.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان علي اكبر ولايتي اشار اليوم في تصريح له الى ان بعض اعضاء الاتحاد الاوروبي يقولون انهم ملتزمون بالاتفاق النووي، والبعض في المجال الاقتصادي يقول سنقوم بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع ايران، لكن البعض الاخر من الاوروبيين يقول ليس ضروريا الوقوف في وجه امريكا واعطاء ضمانات لايران.

وأضاف، ان هذا التناقض في تصريحات المسؤولين الاوروبيين يثير الريبة، أمل بأن يتمكن المسؤولون الايرانيون من أخذ الضمانات الضرورية وفي غير هذه الحالة لايمكن الثقة بهذا الجانب المتقلب الرأي والذي يطلق تصريحات متناقضة.

وحول تعاون شركة توتال واحتمال قطع تعاونها مع ايران، قال ولايتي، ان مشروع توتال نموذج عملي لتلك التصرفات الاوروبية، قاموا بالكثير من الاجراءات الاستعراضية ولكن على ارض الواقع يقولون لايمكننا الوقوف في وجه الضغوط الامريكية.

وشدد ولايتي على ان الموقف الحاسم للجمهورية الاسلامية الايرانية قد تم تحديده من قبل قائد الثورة الاسلامية وهو ضرورة اخذ ضمانات جدية من اوروبا.

وفي جانب آخر من تصريحاته اعرب مستشار قائد الثورة الاسلامية عن رضاه من نتيجة الانتخابات العراقية، مهنأ الشعب والحكومة في العراق، قائلا، انني اشعر بالسعادة لاجراء الانتخابات في العراق وسط استقرار وامن كامل في هذا البلد.

ولفت ولايتي الى ان الحكومة والشعب في العراق لا يسمحون بتدخل الاخرين في شؤونهم الداخلية، مؤكدا ان اجراء الانتخابات في العراق بشكل جيد وفي جو يسوده الامن والاستقرار “أمر مبارك”، قائلا، ان هذا الامر في غاية الاهمية بالنسبة لنا.

المصدر: وكالة تسنيم