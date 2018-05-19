قدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعازيه لنظيره الكوبي ميغيل دياز كانيل، في ضحايا الطائرة التي سقطت أمس الجمعة، في العاصمة هافانا. وقالت مصادر في الرئاسة التركية للأناضول السبت، إن أردوغان بعث برقية إلى نظيره الكوبي، قدّم فيها تعازيه للأخير ولحكومة بلاده وشعبها.

وحسب المصادر الرئاسية، فإن أردوغان أعرب لكانيل عن حزنه البالغ لنبأ مصرع العشرات من الأشخاص جراء سقوط الطائرة في هافانا. وأمس الجمعة، أعلن مسؤول عسكري كوبي، مصرع 110 أشخاص ونجاة 3 فقط ممن كانوا على متن الطائرة الكوبية التي سقطت عقب إقلاعها من مطار العاصمة هافانا. ونقلت وكالة “أسوشييتد برس”، عن ضابط عسكري قوله: “هناك فقط 3 ناجون، إصاباتهم خطيرة، من ضمن 104 ركاب، و9 من أفراد الطاقم”.

المصدر: وكالة انباء الأناضول