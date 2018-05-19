أكد الاتحاد الأوروبي من جديد التزامه بتنفيذ خطة العمل المشتركة، بما في ذلك بالأحكام المتعلقة بالتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية. وقالت المفوضية الأوروبية في البيان، بعد المحادثات بين المفوض الأوروبي للطاقة ميغيل ارياس كانيتي ورئيس الوكالة الإيرانية للطاقة النووية علي أكبر صالحي، ” نجتمع اليوم للتأكيد على استمرار التزام المفوضية الأوروبية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، وعلى وجه الخصوص الملحق 3 الخاص بالتعاون النووي المدني “.

وأضاف البيان ” تدعم المفوضية الأوروبية بقوة جهود إيران لتنظيم الاستخدام الآمن والمسؤول للطاقة النووية ، بما في ذلك الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة”. هذا وقد وصل كانيتي إلى طهران السبت لإطلاع قادة البلاد على الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي للدفاع عن المبادلات التجارية بين الطرفين. يُذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين “السداسية الدولية” كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015. كما أعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية