قال محامي هيئة الأسرى في سجون العدو الاسرائيلي كريم عجوة السبت إن “الاسير الفلسطيني عزيز عويسات ما زال وضعه الصحي صعبا وخطيرا وهو يعيش على اجهزة التنفس والتخدير في غرفة العناية المكثفة في قسم القلب في مستشفى أساف هروفيه الاسرائيلي”.

واضاف عجوة الذي تمكن من زيارة عويسات في أسره بالمستشفى انه “تم تحديد جلسة للنظر في طلب هيئة شؤون الاسرى الافراج المبكر والعاجل عن الاسير عويسات لأسباب صحية وذلك يوم 25 ايار الجاري في محكمة الصلح بالرملة”.

وقال المحامي عجوة “انه بتواصل مع مصلحة السجون تم الحصول على الموافقة بزيارة عائلة الاسير عويسات، حيث تمكن شقيقه وابنه من زيارته امس الجمعة.

وكان الاسير عويسات قد خضع لعملية جراحية في القلب في مستشفى “تل هشومير” يوم 9 ايار/مايو الجاري حيث تم تركيب جهاز على القلب اثر اصابته بجلطة حادة.

يذكر ان الاسير عويسات (53 عاما) من سكان جبل المكبر بالقدس المحتلة، والمحكوم بـ30 سنة منذ تاريخ اعتقاله عام 2014، قد تعرض لاعتداء وحشي على يد قوات قمع تابعة لمصلحة السجون الصهيونية يوم 2 ايار/مايو الجاري في سجن “ايشل” على إثر اتهامه بضرب احد الضباط خلال عملية تفتيش جرت في السجن، حيث تم الاستفراد به بعد اخراجه من السجن، والاعتداء بشكل وحشي عليه، ما ادى الى اصابته بجلطة حادة وتعطل عمل القلب.

المصدر: فلسطين اليوم