أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين جراء استهدافهم من قبل جيش العدو الإسرائيلي بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع على حدود غزة، وذلك خلال إحياء جمعة الوفاء للشهداء والجرحى ضمن مسيرات العودة الكبرى.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “آلاف الفلسطينيين شاركوا عصر اليوم الجمعة في مسيرة الوفاء للشهداء والجرحى على حدود القطاع وقام خلالها الشبان بإطلاق الطائرات الورقية وإشعال الإطارات المطاطية”.

وأوضحت المصادر أن “ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي شرق مدينة غزة، فيما أصيب عشرات بالاختناق بينهم صحفي أصيب بقنبلة غاز شرق مدينة غزة”.

وكان قد بدأ المتظاهرون السلميون بالتوافد لمخيمات العودة منذ صباح الجمعة للمشاركة في جمعة الوفاء للشهداء والجرحى على طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، قد أطلقت على الجمعة الثامنة لمسيرة العودة وكسر الحصار، جمعة الوفاء للشهداء والجرحى. رداً على مجزرة الاحتلال بحق المتظاهرين يوم الاثنين الماضي والتي ذهب ضحيتها 63 شهيداً وأكثر من 3000 جريح.

واشارت المصادر الى ان “المتظاهرين فور وصولهم بدأوا بإشعال الإطارات المطاطية الكوتشوك واطلاق الأطباق الورقية باتجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة”، وأضافت “اندلع حريق كبير في موقع ناحل عوز العسكري الإسرائيلي جراء سقوط طائرة ورقية في المكان”.

المصدر: فلسطين اليوم