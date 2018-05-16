أصدرت المحكمة العسكرية في موسكو، قراراً بالسجن لأربعة أعضاء من تنظيم “داعش” لفترات تتراوح بين 15 و18 عاماً بتهمة التحضير لعملية إرهابية و الاتجار بالأسلحة وتصنيع غير المشروع للمتفجرات، وفق ما ذكرته وكالة ” سبوتنيك ” الروسية. وأوضح جهاز الأمن الفدرالي أن المسلحين قاموا بالتحضير لهجمات بتعليمات مباشرة من مبعوث “داعش”، المدرج على قائمة المطلوبين دوليا من قبل سلطات طاجكستان وهو الآن يقطن في تركيا وفي وقت لاحق أعرب المتهمون عن توبتهم، وطلبوا من المحكمة أن تصدر قراراً “عادلاً لكن غير قاسياً”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية