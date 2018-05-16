وجه “مفتي الجمهورية اللبنانية” الشيخ عبد اللطيف دريان الاربعاء رسالة الى اللبنانيين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ودعا المفتي دريان “القوى السياسية جميعا إلى التعالي وتغليب المصلحة الوطنية على ما دونها في ظل الوضع الإقليمي والدولي المتأزم”، واعتبر ان “لبنان يستحق منا جميعا التنازلات المتبادلة لبناء الدولة على أسس متينة لا تشوبها شائبة”.

وأكد المفتي دريان ان “وطننا لبنان لا يحكم إلا بالتوافق والتعاون”، وتابع “مهما اختلفت الرؤى السياسية فإن مستقبل لبنان الواعد هو ما يجب النظر إليه والعمل له ولا يمكن مطلقا أن يساس لبنان بمنطق الرابح والخاسر”، واضاف “نأمل من المواقع الدينية الأخرى أن تتلاقى وتدعم مسيرة نهوض الدولة ومؤسساتها التي هي بحاجة إلى المزيد من المنعة والقوة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام