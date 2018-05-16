أكد رئيس مجلس النواب اللبناني ان “اللقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الثلاثاء في قصر بعبدا كان جيدا مئتين في المئة”، واضاف “تفاهمنا على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة وتذليل كل العقبات لتسهيل ولادتها وذلك لمواجهة الاستحقاقات الداخلية والخارجية”.

ولفت الرئيس بري في حديث لصحيفة “الجمهورية” اللبنانية الاربعاء الى ان “اللقاء لم يتطرق الى تشكيل الحكومة والحصص والحقائب والأسماء”، وشدد على انه “يؤيد تأليف حكومة وفاق وطني وأن هذا ما ينصح به”.

واوضح الرئيس بري ان “الرئيس عون لم يعطه اسم نائب رئيس مجلس النواب في انتظار اجتماع تكتل لبنان القوي وتسميته”.

المصدر: صحيفة الجمهورية