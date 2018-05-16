هددت بيونغ يانغ الأربعاء بإلغاء القمة المرتقبة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون والرئيس الأميركي دونالد ترامب إذا ما ضغطت واشنطن عليها من أجل التخلي عن ترسانتها النووية في شكل أحادي.

وقال النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الشمالي كيم كي غوان في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية إنه إذا ما أقدمت إدارة ترامب على “التضييق علينا ومطالبتنا من جانب واحد بالتخلي عن السلاح النووي فلن نبدي اهتماما بالمحادثات وسيتعين علينا اعادة النظر في ما إذا كنا سنقبل بالقمة المقبلة بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية