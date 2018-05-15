سيطر عناصر دورية امنية في العاصمة التونسية، اليوم، على رجل (45 عاما) حاول طعن عناصر الدورية بسكين، من دون ان يصيب احدا باذى، حسبما افادت وزارة الداخلية التونسية.

والرجل الذي يقطن حي التضامن الشعبي قرب العاصمة ليست له سوابق عدلية، وفق المتحدث باسم الامن الوطني العقيد وليد بن حكيمة. وجرت الاحداث في شارع في وسط العاصمة على مسافة غير بعيدة من كنيس يهودي، وتم تعزيز الانتشار الامني حول الكنيس.

وسيطر ضابط على المهاجم الذي حاول طعنه واوقفه. ونقل المهاجم الى وحدة مكافحة الارهاب. وفتح تحقيق لمعرفة دوافعه، بحسب بيان الداخلية.

المصدر: وكالات