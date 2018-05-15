استنكر رئيس “حركة الإصلاح والوحدة” في لبنان الشيخ ماهر عبد الرزاق “الإعتداء الوحشي الصهيوني على المتظاهرين في غزة الذي أوقع عشرات الشهداء وأكثر من 2400 جريح أثناء مشاركتهم بمسيرات العودة الكبرى”.

وندد الشيخ عبد الرزاق في حديث له الثلاثاء “بالصمت العربي المهين تجاه القضية الفلسطينية والمجازر الوحشية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا”.

ودعا الشيخ عبد الرزاق “لوقف التطبيع الكامل مع العدو المحتل من قبل بعض الدول العربية والمسارعة لتشكيل جبهة مقاومة عربية واحدة”.

وناشد الشيخ عبد الرزاق “كل الفصائل الفلسطينية إلى توحيد البندقية في وجه العدو الصهيوني لهزيمته ولإثبات أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا حتى تحرير القدس وكامل الأراضي الفلسطينية”.

وطالب الشيخ عبدالرزاق “كل الشعوب العربية والإسلامية في العالم بالدعم الكامل للانتفاضة الفلسطينية بالمال والسلاح والعتاد والإعلام وأن يبذلوا كل القدرات الموجودة من أجل هذه القضية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام