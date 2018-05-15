قرر وزير الثقافة الفرنسى فتح المتاحف الفرنسية ليلا يوم 19 مايو الجارى بالمجان، لتشجيع الفرنسيين على التمتع بالأعمال الفنية.

ومن بين المتاحف التى ستفتح أبوابها للجمهور ليلا، متحف اللوفر أكبر المتاحف الفرنسية، الذى يضم مجموعة رائعة من الأعمال الفنية التى لا مثيل لها، وكذلك متحف (الجراند بالية)، ومتحف (أورساى) للفنون، ومتحف (اليونسكو)، بالإضافة إلى 885 متحفا فى أماكن أخرى من العاصمة الفرنسية ليستفيد العديد من المواطنين الذى لا يجدون وقتا للذهاب للمتاحف الفنية نهارا ومشاهدة اللوحات الفنية الرائعة لكبار الرسامين المختلفين.

المصدر: اليوم السابع