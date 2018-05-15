في إطار احتفالات العالم باليوم العالمي للمتاحف، يقيم قطاع المتاحف احتفالا ومائدة مستديرة للحوار مع مديري المتاحف الأثرية المصرية لمناقشة موضوع “كيفية إيجاد وسائل جديدة للاتصال وجذب جمهور جديد إلى المتاحف”.

أوضحت إلهام صلاح رئيس القطاع، في بيان حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه، أن فعاليات اليوم ستضمن تكريم 4 متاحف أثرية مصرية هي: متحف “الفن الإسلامي”، الذي تم اختياره لإقامة حفل العام لإلقاء مزيد من الضوء عليه بشكل أكبر وعلى ما يضمه من مقتنيات أثرية، والتسويق له بعد ترميمه وإعادة افتتاحة، بالإضافة إلى متحف “جاير اندرسون”، ومتحف “رشيد”، ومتحف “ملوي”، التي تم اختيارها وتقييمها من خلال معايير وأسس وضعتها لجنة مختصة من قطاع المتاحف”.

وتابعت أن اللجنة “قيمت إنجازات كل متحف من خلال ما قدمه في العام الماضي من سلسلة متنوعة من الأنشطة ونجاحه في التواصل مع مختلف الفئات العمرية من الجمهور، بالإضافة إلى تخريح عدد من المشاركين في الدورات التدريبية للحرف التراثية، تفعيلا لدور المتاحف في القضاء على البطالة”.

من جانبه قال الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف “الفن الإسلامي”، إنه سيتم وضع لأول مرة بطاقات شارحة لبعض القطع الأثرية بالمتحف بطريقة برايل، بالإضافة إلى دليل شارح بلغة الإشارة، كما ستعقد محاضرة بعنوان النقوش الكتابية الكوفية في القاهرة الفاطمية.

وأضاف أنه سيتم إقامة معرض للحرف التراثية يضم نتاج أعمال أكثر من 30 حرفة تم إنتاجها في المتحف خلال هذا العام من خلال الورش والدورات التدريبة التي عقدت به منها تكفيت المعادن، والحلي والأرابيسك، والسجاد، والزجاج المعشق.

المصدر: سبوتنيك