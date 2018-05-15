استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسية لوران نونيز، بحضور القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل.

وقال السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن الرئيس رحب بالمسؤول الفرنسي، مؤكداً على قوة وعمق العلاقات المصرية والفرنسية بما فى ذلك على الصعيدين الأمني والاستخباراتي.

وأشاد الرئيس المصري بالتنسيق والتشاور القائمين بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذا جهود مكافحة الإرهاب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن “نونيز” نقل إلى الرئيس السيسي تحيات الرئيس الفرنسي “ماكرون”.

وأكد رئيس الاستخبارات الداخلية الفرنسية حرص بلاده على التنسيق المستمر مع الجانب المصري إزاء التحديات المختلفة التي تواجه البلدين.

المصدر: وكالات