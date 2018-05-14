قال وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة اللبنانية جبران باسيل إن “معركتنا اليومية هي بالعمل على إعادة النازحين الى ارضهم ومسؤوليتنا المشتركة هي ان نقوم بخطوات لتأمين هذه العودة”، وتابع “لدينا نظرتنا الى النزوح ونطالب بعودة النازحين سريعا لأن بقاءهم يؤدي إلى مزيد من التطرف”.

كلام باسيل جاء في مؤتمر صحافي مشترك عقده ونظيره البلجيكي ديدييه رايندرز على هامش “مؤتمر حماية ضحايا اعمال العنف الاثنية والدينية في الشرق الاوسط” في بروكسل.

وأضاف باسيل إن “الحكومة اللبنانية أعدت ملفا كاملا عن جرائم تنيظم داعش الارهابي والمنظمات المتشددة وأحالته منذ بدء النزاع في الشرق الاوسط على المحكمة الجنائية الدولية بالرغم من عدم انضمام لبنان اليها”، وتابع ان “ما نقوم به ليس كافيا وما نحتاج اليه هو معركة حقيقية في وجه هذه المنظمات التي تقتل وتهجر باسم الله وبوجه الدول والكيانات التي تدعمها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام