أكد النائب المنتخب الدكتور قاسم هاشم خلال استقباله مهنئين من مناطق مرجعيون وبنت جبيل “الالتزام بالوفاء والعهد للمخلصين والأوفياء الذين منحونا ثقتهم”.

وقال: “علينا واجب تجاه شعبنا وحقه علينا ان نسعى لتحقيق بعض من احلامه ونناضل لعودة حقوقه المسلوبة وتأمين ابسط وسائل العيش الكريم لنكون قدوة له في المستقبل. إن مرحلة الانتخابات قد انتهت وعلينا جميعا تخطيها لنتكاتف لما فيه خير لمنطقتنا المحرومة ومستقبل وطننا العزيز ودعم شبابنا في معترك الوظائف والانماء. علينا ان نفتح صفحة جديدة بين ابناء المنطقة لنكون يدا واحدة وارادة واحدة للحفاظ على مواطنينا والعمل من اجلهم”.

وختم شاكرا أبناء دائرة الجنوب الثالثة “الذين حافظوا على الوحدة والعيش الواحد بأصواتهم في هذا الاستحقاق”.

المصدر: الوكالة الوطنية