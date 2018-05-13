تظاهر آلاف من الشعب المغربي، اليوم الأحد، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في ذكرى مرور سبعة عقود على النكبة، وتنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على حقوقه واحتلالها أراضيه، واحتجاجا على نقل السفارة الأميركية للقدس.

وجاب المتظاهرون شوارع وسط العاصمة الرباط مرددين هتافات منددة بالاعتداءات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني ولاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، قبل أن يحتشدوا أمام مبنى البرلمان ونددوا بعمليات التطبيع الجارية حاليا في غفلة من الدول العربية والاسلامية .

ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تطالب بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وتندد بكل ما يتعرض له على يد الاحتلال من قتل وتشريد واستيطان منذ سبعين عاما.

وحملت المسيرة التي دعت إليها “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، شعار “من أجل القدس عاصمة أبدية لفلسطين.. ودعما لمسيرة العودة الكبرى”.

المصدر: وكالة سبوتنيك