رأى رئيس المجلسِ التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أنه من أهمِ نتائجِ الانتخابات ، أنَ كلَ ما دفعَهُ آل سعود، وما فعله الأميركي والإسرائيلي على المستوى الدولي والسياسي ذهبَ هباءً منثوراً أمام كلمةِ مجتمعِ المقاومةِ في صناديقِ الانتخابات.

وخلال احتفالٍ تأبينيٍ في حسينيةِ بلدةِ مركبا الجنوبية لفقيدِ العلمِ العلامة الحجة السيد محمد علي الحسني، لفَتَ السيد صفي الدين إلى أنَ الانتخاباتِ النيابيةَ جاءت لتقولَ أينَ هيَ بيئةُ المقاومةِ المتمثلةِ بحزبِ اللهِ وحركةِ أمل والحلفاءِ والأصدقاء.

المصدر: قناة المنار