أعلن “حزب البعث العربي الاشتراكي” في بيان أن الأمين العام لـ”التنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد، زار على رأس وفد حزبي كبير، مقر القيادة القطرية ل”البعث” في بيروت، وكان في استقباله الأمين القطري نعمان شلق، الامين المساعد نبيل قانصوه، رئيس مكتب الإعلام القطري محمد شاكر القواس وأعضاء القيادة القطرية”.

وأشار الحزب في بيانه إلى أن سعد “قدم شكره لقيادة الحزب مقدرا جهودها لدعم اللائحة في دائرة صيدا جزين، وتمت مناقشة ظروف العملية الانتخابية وضرورة الوصول الى تشريع قانون وطني للإنتخابات النيابية يعتمد النسبية عى أساس الدائرة الواحدة بما بسمح بتمثيل الأحزاب والقوى الوطنية والعلمانية، وأكد الطرفان على أهمية تفعيل معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق اللبنانية السورية وعودة العلاقات المميزة بين الدولتين إلى سابق عهدها تنفيذا للدستور اللبناني، وتم الإتفاق على متابعة التواصل والتنسيق بين القيادتين لما فيه خير الوطن ومصلحة نهج العروبة والمقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام