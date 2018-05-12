أبرز التطورات على الساحة السورية اليوم السبت 12-05-2018

حلب وريفها

• سقطت عدة قذائف صاروخية على حي شارع النيل بمدينة حلب، مصدرها المجموعات المسلَّحة.

• خرجت تظاهرة في بلدة عندان بريف حلب الشمالي، طالبت بخروج “هيئة تحرير الشام” من البلدة.

إدلب وريفها

• هرب 15 مسلَّحاً من داعش، كانوا معتقلين في أحد سجون “جبهة تحرير سوريا” في مدينة بنش بريف إدلب الشمالي الشرقي.

حماة وريفها

• دخلت عشر حافلات عبر معبر الكافات لإخراج الإرهابيين من ريف حماه الجنوبي، الى الشمال السوري.

المشهد المحلي

• قال رئيس مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية في سوريا، اللواء يوري يفتوشينكو، إن حوالي 8.5 ألف شخص من المسلحين وأفراد عائلاتهم غادروا من بلدات يلدا وببيلا وسيدي مقداد وبيت سحم” جنوب دمشق في الفترة من 3 إلى 10 أيار الجاري. وأضاف يفتوشينكو، أن 207 نازحين عادوا إلى منازلهم في محافظة حمص خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، و134 نازحا إلى منازلهم في الغوطة الشرقية، كما نقل 210 أشخاص من تل رفعت إلى منبج في محافظة حلب.

المشهد الدولي

• حذر وزير الحرب “الإسرائيلي” أفيجدور ليبرمان، الرئيس السوري بشار الأسد من مغبة الوجود العسكري الإيراني في بلاده، مشيراً بأن أنشطة أقوى حلفاء الأسد في المنطقة لن تتسبب إلا في مزيد من “الأضرار والمشكلات”. وقال ليبرمان “لدي رسالة للأسد: تخلص من الإيرانيين.. تخلص من قاسم سليماني وفيلق القدس.. إنهم لا يساعدونك.. إنهم لا يسببون سوى الضرر”.

• أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس مواصلة الكيان الإسرائيلي استهدافه للشعب الفلسطيني ولدول المنطقة وتصعيده على الأراضي السورية الشقيقة. وأكدت الحركة أن “من حقّ الدول العربية والإسلامية الدفاع عن أراضيها والرد بقوة على أي عدوان”.

• ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر اتصال هاتفي مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، بهجمات إيران الصاروخية من سوريا على “إسرائيل”، وبحثا أفضل السبل للتصدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار.

• أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مسؤول عمليات التفتيش بالوكالة التابعة للأمم المتحدة قد قدم استقالته فجأة، دون أن تذكر سبباً. ويأتي رحيل تيرو فارخورانتا في وقت حساس، حيث جاء بعد 3 أيام من إعلان واشنطن انسحابها من اتفاق إيران النووي، فيما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت طهران ستواصل الالتزام به.

المصدر: الاعلام الحربي