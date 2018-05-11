أعلنت وزارة الدفاع الليتوانية، اليوم الجمعة، أن المناورات العسكرية السنوية للدعم الناري “الرعد المشتعل” ستجري في ليتوانيا في الفترة من 14 – 25 أيار/مايو بمشاركة فرق عسكرية من تسع دول من حلف الناتو.

وذكر المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الليتوانية، انه “وصل أكثر من 100 من مشاة البحرية الأميركية مع المعدات العسكرية في كلايبيدا هذا الأسبوع، في الفترة من 14 -25 أيار/مايو، وسيشارك الجنود الأميركيين، مع أكثر من 1200 جندي، في المناورات على الدعم الناري “الرعد المشتعل- 2018″.

وستجري المناورات في ميدان الفريق سيلفستريس تشوكاسكاس في بابرادا (منطقة شفينتشينسكي) وفي ميدان جايزون في روكلا (منطقة جونافا)”.

وأشار المكتب الصحفي إلى أن هذه التمناورات تجري في ليتوانيا للمرة السادسة، وسيتم نقل الجنود جزئيا في 21 أيار/مايو إلى ميدان للتدريب في منطقة كلايبيدا، حيث ستجرى هناك لأول مرة في التاريخ تدريبات لإطلاق نار حي بمشاركة القوات البرية والقوات الجوية والقوات البحرية.

ووفقاً للدفاع الليتوانية، فإن قوات تسع دول أعضاء في الناتو (الولايات المتحدة، كندا، كرواتيا، لاتفيا، بولندا، ليتوانيا، هولندا، فرنسا، وألمانيا) ستشارك في مناورات”الرعد المشتعل-2018″.

المصدر: سبوتنيك