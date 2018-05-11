أكد النائب ابراهيم كنعان خلال احتفال في جديدة المتن، اننا “نفتح اليوم صفحة جديدة سنتعاون فيها مع الخاسر والرابح، لان الربح هو للوطن”. اضاف “هذا العهد هو عهد العدالة والحقوق والضعيف قبل القوي، وهذا العهد هو لجميع اللبنانيين لا للتيار الوطني الحر فقط، والحريص على العهد يقف الى جانبه، لاسيما ان ميشال عون وصل الى سدة الرئاسة بقوته وثقة شعبه”.

وقال: “سنستمر بالجهد والزخم نفسه، ونطالبكم بالاستمرار بدعمنا لانكم ستشهدون في الفترة المقبلة بأن اولوياتكم اولوياتنا، ولا اعذار بعد اليوم لعدم انشاء معمل معالجة النفايات، ولا يمكن بعد اليوم تأخير استملاك الارض او تخصيصها، ولا مطامر بعد اليوم، فلسنا مزبلة احد، ومافيات النفايات ستنتهي”.

وأشار الى ان “هذا عهد الانجاز، وبعد الانجازات الكيانية، من قانون الانتخاب والموازنات، والتحضير لانجاز قطع الحساب خلال شهرين، وتدعيم الجيش والقضاء، حان وقت الانجازات العملية من كهرباء وغيرها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام