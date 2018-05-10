أكدت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” أن “الرد البطولي السوري على العدوان الصهيوني على الأراضي السورية واختراقه لسيادتها، هو تطور نوعي لمحور المقاومة ويرسم من جديد قواعد الاشتباك ويعزز من قوة الردع لمحور المقاومة للعدو الصهيوني ومن ورائه العدو الأمريكي وأذنابه من الرجعية العربية”.

وشدد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية هاني ثوابثة خلال وقفة نظمتها الشعبية دعما لسوريا في قطاع غزة الخميس على أن “الجيش العربي السوري ومحور المقاومة أثبت قدرته على التصدي للعدوان الصهيوني وحطم أي إمكانية لشن عدوان موسع”.

وأوضح ثوابتة أنه “لا يمكن فصل ما يدور من محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عما يجري في الأراضي السورية، لما تحمله القضية الفلسطينية من عمق وبعد عربي”، ودعا إلى “تشكيل غرفة عمليات مشتركة تتضمن فصائل المقاومة الفلسطينية للوقوف في وجه العنجهية الصهيونية وردعها”.

وحث ثوابتة “الجماهير العربية إلى التحرك الشعبي لإدانة العدو الصهيوني ودعم الجيش العربي السوري ومحور المقاومة الذي يتصدى لدولة الإجرام الصهيونية”، وأكد “استعداد الجبهة الشعبية للمشاركة مع محور المقاومة في ظل حدوث أي تطور على كل الجبهات”.

المصدر: فلسطين اليوم