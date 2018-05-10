أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية التي جرت الماضي، وكشفت عن تقدم المستقلين وحركة النهضة ونداء تونس، فيما بلغت نسبة المشاركة في التصويت بلغت 35.6 في المائة.

وأعلن عضو الهيئة العليا للانتخابات، رياض بوحوشي، أن مجموع قوائم المستقلين تصدروا نتائج الانتخابات وفازوا بمجموع 2367 مقعدا بنسبة 32 في المائة . وتصدرت حركة النهضة القوائم الحزبية، وحصلت على2135 مقعدا بنسبة 29 بالمائة ، وبمجموع أصوات تجاوز 516 ألف صوت، يليها حزب انداء تونس الذي يقوده الرئيس الباجي قايد السبسي بحصوله على نداء 1595 مقعدا بنسبة 22 في المائة ، وبمجموع أصوات أكثر من 375 ألف صوت .

المصدر: سبوتنيك