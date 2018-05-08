أكد وزير العدل في الحكومة اللبنانية سليم جريصاتي ان “قضاة اللجان في جميع الدوائر الانتخابية سواء كانت لجانا ابتدائية أو عليا قد قاموا بواجبهم على أكمل وجه وفقا لأحكام قانون الانتخاب التي تحدد مهام اللجان”.

واشار جريصاتي في بيان له الثلاثاء الى انه “كان ثمة تأخير لدى بعض اللجان فمرده حتما الى ثغرات في التنظيم لا يسأل عنه القضاة أو زارة العدل”.

وتابع جريصاتي أن “جهدا كبيرا ومرهقا نقر به بذله كل من وزير الداخلية والبلديات وفريق عمله والادارة والأمن لتوفير أفضل الظروف للانتخابات”.

ولفت جريصاتي الى ان “القضاة الذين شاركوا في لجان القيد يستحقون عن جدارة كل التنويه من وزارتي الداخلية والبلديات والعدل لا سيما أن وزارة العدل واكبت عمل هذه اللجان حتى الانتهاء منه واطلعت بالتالي على جدية هذا العمل وصوابيته ودقته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام