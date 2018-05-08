أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري انه “ليس هناك انقلاب في ضوء نتائج الانتخابات النيابية”، وتابع “كل ما هنالك كما في كل انتخابات احزاب تتقدم واحزاب تتأخر لكن جميع الاحزاب اللبنانية بقيت على الساحة لانه في لبنان لا يمكن تجاهل أحد”، وشدد على ان “لبنان بلد التوافق ليس فقط من حيث الاديان وانما أيضا في الامور السياسية”.

واشار بري في حديث له الثلاثاء الى أنه “مجرد أن ينعقد المجلس النيابي من أول الاعمال التي يجب ان نبدأ بها هو تطوير هذا القانون الانتخابي كي يرضي كل الاطراف في المجتمع اللبناني”.

وعن الاوضاع في سوريا قال الرئيس بري إن “سوريا تتعرض لمؤامرة دولية لتقسيمها وفي رأيي أن كل ما حصل في سوريا هو لمصلحة اسرائيل”، وتابع “دائما يجب ان نسأل عن السبب لكل ما يحصل في المنطقة وهو أطماع اسرائيل وليس اكثر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام