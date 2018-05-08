أعلنت وزارة الداخلية المغربية الثلاثاء أن أجهزتها فككت، بالتعاون مع نظيرتها الأسبانية، خلية إرهابية مكونة من خمسة عناصر موالية لتنظيم “داعش”. وقالت الداخلية المغربية، في بيان، إنه “في إطــار القضاء على التنظيمات الإرهابية التي تهدد استقرار المملكة تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتنسيق مع الأجهزة الأمنية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، من تفكيك خلية إرهابية موالية لـ (داعش)، تتكون من خمسة عناصر تتراوح أعمارهم بين 22 و33 سنة”. وأضافت أن “هذه العملية، التي تندرج في إطار التعاون الأمني المشترك بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، وفي ظل تنامي خطر تهديدات “داعش” على استقرار المملكة وحلفائها، أسفرت عن إيقاف ثلاثة عناصر ينشطون بالفنيدق [أقصى شمال غرب المغرب] تزامنا مع اعتقال عنصرين آخرين بمدينة بلباو الإسبانية حاملين للجنسيتين المغربية والسنغالية”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية