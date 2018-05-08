اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس في كلمة ألقاها خلال احتفال أقيم لمناسبة فوز “لائحة الامل والوفاء” في ساحة بلدة برج رحال، ان “المرحلة السياسية الجديدة والتي شكلت النتائج الانتخابية، أساس لمرحلة سياسية مقبلة تحفظ المعادلة الماسية الشعب والجيش والمقاومة لان المنافسين السياسيين واللوائح المدعومة من الخارج عملوا بشتى الوسائل على فصل جزء من الشعب عن هذه المقاومة، كما عملوا منذ فترات على الفصل بين الجيش والمقاومة، لكننا نتمسك بمكونات هذه القاعدة التي من شأنها أن تحفظ لبنان والجميع”.

ودعا الى “وقف المسيرات الاستفزازية ورفع الغطاء السياسي والأمني عن جميع المشاغبين لأننا نؤمن ان الوطن للجميع، ونريد مشاركة كل مكونات المجتمع اللبناني مهما كانت الأحجام التمثيلية في المؤسسات الدستورية”، مشيرا إلى أن “أولوية المخاطر والتهديدات يشكلها الكيان الصهيوني الغاصب على وطننا لبنان لان الجميع محكوم بالعيش تحت سقف الوطن”.

وأكد أن “الأمانة التي حملنا اياها الناس عبر اصواتهم وثقتهم، هي بعهدة الرئيس نبيه بري وخط ونهج الإمام القائد السيد موسى الصدر وأمانة الشهداء الابرار، ونقول للجميع نحن أبناء وطن واحد”.

المصدر: الوكالة الوطنية