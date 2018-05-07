استنكرت وزارة الخارجية اليمينة بأشد العبارات جريمة استهداف طيران العدوان السعودي الاميركي لمكتب رئاسة الجمهورية في حي التحرير بالعاصمة صنعاء، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين.

وأوضح مصدر في الخارجية اليمنية الاثنين أن “استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة حرب وفقا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”، ولفت الى ان “هذه الجريمة ارتكبت في وضح النهار وفي حي مكتظ بالسكان والأسواق والمدارس”.

وأكد المصدر أن “دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات ترتكب منذ بداية عدوانها وبشكل يومي أبشع الجرائم وتنتهك كافة الحقوق للشعب اليمني”، وتابعت “دول العدوان صعدت من جرائمها مؤخرا باستهداف الرئيس صالح الصماد وصولا إلى استهداف مؤسسات الدولة المدنية”.

ولفت المصدر الى أن “تصعيد العدوان لجرائمه يقوض جهود السلام التي تبذل حاليا من قبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ويكشف بجلاء من هو الطرف المعرقل لتلك الجهود”، وأشار إلى أن “الصمت المطبق للمجتمع الدولي وسياسة غض الطرف عما يجري في اليمن يشجع دول العدوان على التمادي في انتهاكاتها وجرائمها بحق اليمن أرضاً وإنسانا”.

المصدر: موقع انصار الله