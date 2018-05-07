أعلن رئيس لجنة القيد العليا للانتخابات النيابية في دائرة البقاع الثالثة القاضي حارس الياس، من قصر العدل في بعلبك، أسماء المرشحين الفائزين في بعلبك الهرمل، في حضور عضو اللجنة القاضي حسين الحسيني، محافظ بعلبك- الهرمل بشير خضر، والنائب العام القاضي كمال المقداد.

وقد فاز من لائحة “الأمل والوفاء” التي حصلت على 140747 صوتا ثمانية مرشحين هم: جميل محمد أمين السيد (33223 صوتا)، ايهاب عروة حمادة (18404)، غازي محمد زعيتر (17767)، علي محمد سلمان المقداد (17321)، ابراهيم علي الموسوي (16942)، حسين علي الحاج حسن (15662) عن المقاعد الشيعية، البير منصور (5881) عن مقعد الروم الكاثوليك، والوليد محمد سكرية (6916) عن المقعد السني.

وفاز من لائحة “الكرامة والإنماء” التي نالت 35607 أصوات كل من: انطوان البدوي حبشي (14858) عن المقعد الماروني، وبكر محمود الحجيري (5994) عن المقعد السني الثاني.

وبلغ عدد المقترعين في الدائرة 190268 مقترعا، أي ما نسبته 58.74%. أما اللائحة المستقلة فقد نالت 5470 صوتا، ولائحة “الإنماء والتغيير” 4053 صوتا، ولائحة “الأرز الوطني” نالت 491 صوتا.

وقد تسلم المحافظ خضر النتائج من القاضي الياس، وتوجه عند الساعة السابعة والنصف مساء إلى وزارة الداخلية والبلديات لتسليمها إلى الوزير نهاد المشنوق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام