اعتبر الرئيس نجيب ميقاتي ان النتائج التي حققها في الانتخابات النيابية “انتصار كبير” له شخصيا، وأن التغطية السنية التي نالها “أمانة في عنقي، لأن اهلنا يعرفون تماما من يختارون ومن يدافع دائما عن نبض طرابلس السني”. وقال “ان طرابلس حضنتني واشعر دائما أنني في اذهان الطرابلسيين وأنهم في ذهني وضميري”.

وشدد على “أن فوز المرشحين على لائحة العزم عن المقاعد المارونية والارثوذكسية والعلوية يعبر عن الصورة الحقيقية لطرابلس التي نعرفها ونريدها أن تستمر كذلك” مؤكدا انه “يمد يده لكل الفائزين من اللوائح الاخرى لنعمل معا من أجل مدينة طرابلس”.

وأكد انه “مرشح لرئاسة الحكومة والموضوع يحتاج الى تشاور واذا كانت هناك حظوظ للوصول فحتما أنا مستعد لهذه المهمة”، لافتا الى انه “لا يليق برئيس حكومة ان يسخر دار الفتوى في حملته الانتخابية ولا أن يقف لالتقاط صورة، خلال فترة الصمت الانتخابي، مع شخص ويتباهى أنه “نشله وسحبه من عندنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام