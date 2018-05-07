نفت حركة “حماس” على لسان المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع تقارير إسرائيلية عن عرضها تهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال الاسرائيلي مقابل رفع الحصار عن قطاع غزة.

وقال القانوع في حديث له الاثنين إن “الحديث عن اتفاق تهدئة جديد بين الحركة والاحتلال أو تقديمها عرضا بهذا الخصوص غير صحيح وغير مطروح حاليا”.

وأضاف القانوع أن “الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم باستحقاق التهدئة الموجودة والمطلوب إلزامه من قِبل الأشقاء المصريين والمجتمع الدولي خاصة أن الاحتلال يمارس القتل ويرتكب الجرائم في قطاع غزة”.

المصدر: فلسطين اليوم