صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والبلديات البيان التالي:

“فتحت مراكز الإقتراع في كل لبنان أبوابها عند الساعة السابعة صباحا، أمام ثلاثة ملايين وسبعمئة وستة وأربعين ألفا وأربعمئة وثلاثة وثمانين (3.746.483) ناخبا، يتوزعون على 6793 قلم اقتراع في 15 دائرة كبرى، وسط إجراءات أمنية تقوم بها عناصر من قوى الأمن الداخلي داخل الأقلام وعناصر من الجيش اللبناني خارج محيط مراكز الإقتراع وعلى الطرق العامة، وفي ظل هدوء أمني.

وستظل أقلام الإقتراع مفتوحة أمام الناخبين الراغبين في الاقتراع حتى الساعة السابعة مساء، على أن تعلن غرفة العمليات المركزية في وزارة الداخلية نسب الاقتراع في كل الدوائر تباعا”.

المصدر: الوكالة الوطنية